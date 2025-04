Primacampania.it - Incendio nella notte a Pomigliano: dieci intossicati

D’ARCO –persone sono rimaste lievemente intossicate in seguito a undivampatotra lunedì e martedì in una palazzina di via Walter Tobagi, ad’Arco. Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzae ha generato momenti di forte apprensione tra i residenti.Provvidenziale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che ha evitato conseguenze ben più gravi. Le sedici famiglie residentipalazzina sono state evacuate in sicurezza per consentire le operazioni di spegnimento.Al termine dell’intervento,persone sono state assistite dal personale sanitario del 118 per lievi sintomi di intossicazione da fumo, mentre i condomini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.Sono attualmente in corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme, al momento ancora sconosciuta.