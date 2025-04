Re Carlo III e Camilla visitano il Colosseo con Alberto Angela | “La regina guarda i miei programmi sono in imbarazzo”

Carlo III e la regina Camilla hanno scoperto i tesori di Roma grazie ad Alberto Angela. Il giornalista e paleontologo ha svelato a La volta buona i retroscena del loro incontro. Leggi su Fanpage.it ReIII e lahanno scoperto i tesori di Roma grazie ad. Il giornalista e paleontologo ha svelato a La volta buona i retroscena del loro incontro.

Le Frecce Tricolori e le Red Arrows sorvolano Roma per la visita di Re Carlo. Re Carlo e Camilla, atterraggio reale a Ciampino: il Re incanta, il siparietto con una fan. Carlo III e Camilla in visita a Roma. Il programma dell’8 aprile. Dove alloggiano Carlo e Camilla a Roma?. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | Oggi l'incontro con Meloni a Villa Pamphilj e il discorso alle Camere. Carlo e Camilla in Italia tra Roma e Ravenna fino a giovedì. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla in Italia, la diretta di oggi: l'incontro con Giorgia Meloni e il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Continua il viaggio in Italia di Carlo e Camilla: cosa succede nella seconda giornata di visita - Nella giornata di mercoledì 9 aprile, l'agenda di Carlo e Camilla è fitta di impegni. Oltre ad essere il giorno del ventesimo anniversario di matrimonio dei sovrani inglesi, oggi rappresenta anche il ... (msn.com)

Re Carlo incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili: il picchetto d'onore, la premier in bianco. Poi il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)