Elena Cecchettin sulle motivazioni della condanna a Turetta | Sentenza pericolosa

Repubblica.it - Elena Cecchettin sulle motivazioni della condanna a Turetta: “Sentenza pericolosa” Leggi su Repubblica.it Per i giudici le 75 coltellate sono state una “conseguenza dell’inesperienza”, non un segno di crudeltà. La sorella di Giulia: “In un momento storico come quello in cui viviamo segna un terribile precedente”

