13 pitbull in casa per una 38enne di Cagliari finisce in disgrazia

Terrore nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile a Cagliari, dove una donna di 38 anni è stata attaccata dai suoi stessi pitbull. L'episodio è avvenuto in un'abitazione situata in piazza delle Muse, e solo grazie al rapido intervento degli accalappiacani è stato possibile soccorrere e salvare la signora. La chiamata d'emergenza è arrivata al numero unico per le urgenze e segnalava una donna ferita a causa di un'aggressione da parte dei propri cani. Quando la polizia è giunta sul posto, si è trovata davanti a una scena impressionante: cinque pitbull si aggiravano liberi davanti all'ingresso, rendendo impossibile l'accesso ai soccorritori. A quel punto, è stato richiesto l'intervento degli accalappiacani che, una volta contenuti gli animali, hanno permesso l'ingresso agli operatori del 118, alla polizia locale e agli agenti della squadra volante.

Viveva con 13 pitbull in casa: donna aggredita dai suoi cani, tragedia sfiorata a Cagliari