Incidente A1 autobus con 41 bambini di Frosinone in gita verso Paestum tampona un tir | 1 ferito grave – VIDEO

autobus che trasportava 41 bambini in gita verso Paestum ha tamponato un tir che si trovava nella stessa corsia, sull’A1 in provincia di Frosinone. Un ferito grave in codice rosso Incidente sull’autostrada A1, nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone, tra San Vittore del Lazio e Ilgiornaleditalia.it - Incidente A1, autobus con 41 bambini di Frosinone in gita verso Paestum tampona un tir: 1 ferito grave – VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Unche trasportava 41inhato un tir che si trovava nella stessa corsia, sull’A1 in provincia di. Unin codice rossosull’autostrada A1, nel tratto che attraversa la provincia di, tra San Vittore del Lazio e

