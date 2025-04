Sabato 12 aprile sarà temporaneamente chiusa al traffico via Rampa Annunziata

Sabato 12 aprile, dalle ore 8:00 e sino al termine dei lavori riguardanti un edificio, sarà chiusa al traffico veicolare via Rampa Annunziata con temporanea inversione del senso unico di marcia lungo via Annunziata, anche per residenti ed autorizzati, nel tratto che va dall’incrocio con via Stefano Borgia all’incrocio con via Tenente Pellegrini. L'articolo Sabato 12 aprile sarà temporaneamente chiusa al traffico via Rampa Annunziata proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Sabato 12 aprile sarà temporaneamente chiusa al traffico via Rampa Annunziata Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto12, dalle ore 8:00 e sino al termine dei lavori riguardanti un edificio,alveicolare viacon temporanea inversione del senso unico di marcia lungo via, anche per residenti ed autorizzati, nel tratto che va dall’incrocio con via Stefano Borgia all’incrocio con via Tenente Pellegrini. L'articolo12alviaproviene da Anteprima24.it.

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 12 e domenica 13 aprile. Perché c'è ancora sciopero dei trasporti a Milano. E quando sarà. Referendum, a Napoli sabato 12 aprile ore 10:30 evento alla Cavea di piazza Garibaldi. Sito Istituzionale | CIE, open day sabato 12 aprile. Gorizia, sabato 12 l’attesa riapertura del Giardino Viatori –.... Cosa fare a Mantova e provincia: gli eventi del weekend (12 - 13 aprile 2025). Ne parlano su altre fonti

Carta d'identità elettronica a Roma: nuovo open day sabato 12 aprile. Tutte le informazioni: Municipi, Ex Pit, orari e come prenotare - Terzo fine settimana di aprile e un nuovo appuntamento con gli open day dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica. (msn.com)

Treni e aerei a rischio tra il 9 e il 12 aprile: disagi per milioni di viaggiatori - Pesanti disagi in arrivo per chi ha in programma di spostarsi questa settimana. Tra mercoledì 9 e sabato 12 aprile sono infatti in programma scioperi nazionali nei settori ferroviario e aereo. (tg24.sky.it)

Verissimo, anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 aprile: ecco tutti gli ospiti - Nelle schede seguenti troveremo le anticipazioni delle puntate di sabato 12 e domenica 13 aprile. Tra gli ospiti ... e dal serale di Amici ci sarà Raffaella. Gli ospiti di domenica 13 invece ... (ilmattino.it)