Donald Trump e le trattative sui dazi | Tutti i paesi mi chiamano e mi baciano il c**o | VIDEO

Donald Trump irride i paesi che vogliono trattare con gli Stati Uniti sui dazi, che entrano in vigore nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile. Durante una cena con i membri repubblicani del Congresso, infatti, Trump ha dichiarato: “I paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo”. Poi ha preso in giro i leader che lo hanno contattato proponendo una sorta di imitazione: “Per favore, signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore”.Le trattative sui dazi raccontate da Trump: «Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando, baciandomi il c**o. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo. “Per favore, signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore”». pic.twitter.com/WRP3z6N5Js— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 9, 2025Durante il suo discorso, il presidente statunitense ha voluto mandare un messaggio anche a quei repubblicani che si sono mostrati scettici sull’introduzione dei dazi: “Vinceremo le elezioni di midterm e avremo un’enorme vittoria a valanga, ne sono certo”. Tpi.it - Donald Trump e le trattative sui dazi: “Tutti i paesi mi chiamano e mi baciano il c**o” | VIDEO Leggi su Tpi.it Il presidente Usairride iche vogliono trattare con gli Stati Uniti sui, che entrano in vigore nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile. Durante una cena con i membri repubblicani del Congresso, infatti,ha dichiarato: “Ici stanno chiamando per baciarmi il culo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo”. Poi ha preso in giro i leader che lo hanno contattato proponendo una sorta di imitazione: “Per favore, signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore”.Lesuiraccontate da: «Vi dico che questici stanno chiamando, baciandomi il. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo. “Per favore, signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore”». pic.twitter.com/WRP3z6N5Js— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 9, 2025Durante il suo discorso, il presidente statunitense ha voluto mandare un messaggio anche a quei repubblicani che si sono mostrati scettici sull’introduzione dei: “Vinceremo le elezioni di midterm e avremo un’enorme vittoria a valanga, ne sono certo”.

La «via indiana» contro i dazi di Trump: zero ritorsioni e trattative a oltranza. Dazi, in profondo rosso le Borse europee: Milano perde oltre il 7% | Tajani: "Trattare con gli Usa, evitare una guerra commerciale". Meloni punta a un pareggio con Trump sui dazi: ci riuscirà?. In vigore i dazi reciproci di Trump su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso. LIVE. Sono entrati in vigore i nuovi dazi degli Stati Uniti. Trump, la frase choc: «Mi baciano il c...». Il messaggio ai Paesi che vogliono trattare sui dazi. Ne parlano su altre fonti

Donald Trump annuncia l’entrata in vigore dei nuovi dazi: un cambio radicale nei rapporti commerciali - Trump avvia una nuova era di dazi sul commercio internazionale, promettendo misure protezionistiche per incentivare la produzione domestica e criticando il Congresso per la sua gestione delle negoziaz ... (gaeta.it)

Trump senza freni: "Paesi mi baciano il sedere per accordo su dazi" - Il presidente degli Usa: "Tariffe per le nostre aziende farmaceutiche, devono tornare qui" ... (msn.com)

Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO - L'espressione usata dal presidente degli Stati Uniti fa riferimento alle trattative che i Paesi colpiti dai dazi vorrebbero intraprendere con Washington. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per ... (tg24.sky.it)