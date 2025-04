Concorso DSGA domani la prova scritta Quali documenti portare

domani, 10 aprile, la prova scritta del Concorso per direttori SGA, nuova area dei funzionari ed EQ. Le operazioni di identificazione dei candidati iniziano alle ore 13.30. La prova si svolge dalle 14.30 alle 16.30.

