Confienza uccide la moglie a coltellate e poi si spara col fucile del nonno

Confienza, un piccolo paese situato al confine tra le province di Pavia e Novara. All'interno della loro abitazione sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Anselmo Zanellato, 68 anni, e della moglie Chiara Crivellini, 66 anni.Lei è stata trovata a terra nella cucina, colpita da diverse coltellate, mentre lui giaceva nel cortile sul retro della casa, ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di un omicidio-suicidio, anche se le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.Marito e moglie trovati morti in casa Anselmo Zanellato e Chiara Crivellini erano marito e moglie, lui muratore veneto e lei casalinga. Una vita "normale" la loro nel piccolo paese della provincia pavese.

