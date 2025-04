Commerciante anziano rapinato in centro arrestata una ragazzina

Ilpiacenza.it - Commerciante anziano rapinato in centro, arrestata una ragazzina Leggi su Ilpiacenza.it Gli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna a carico di una ragazza minorenne, indagata per rapina pluriaggravata.Lo scorso 5 dicembre l’indagata - riferisce la questura - aveva commesso in.

Insieme alla sorella minorenne aggredisce e rapina un anziano commerciante, 17enne arrestata: alle spalle 18 denunce in un anno. In un anno 18 denunce: minorenne accusata di rapina a un commerciante 92enne. Rapina in abitazione in via Taglio: anziano trovato legato in casa. Via Taglio, rapina in casa. Sequestrato dai ladri e legato a una sedia. Rapinò un anziano di 3mila euro: arrestato. Anziano aggredito brutalmente dopo aver fatto la spesa al Famila. Ne parlano su altre fonti

Anziano picchiato e rapinato per 300mila euro - In una tranquilla serata di domenica, Roncanova di Gazzo Veronese è stata teatro di una rapina che ha lasciato la comunità locale e non solo, senza parole. Un colpo audace e ben orchestrato ha visto u ... (polesine24.it)

Scippa la borsetta a un'anziana, arrestato in un centro scommesse - Il giovane individuato dagli agenti di polizia del commissariato San Secondo: a incastrarlo un pagamento in un locale del quartiere Santa Rita ... (rainews.it)

Anziano prende a martellate una suora, poi le ruba mille euro: arrestato il 61enne. Come sta la religiosa - Ha aggredito una missionaria laica con un martello e l'ha rapinata di mille euro. È accaduto il 5 marzo scorso nel centro di Bari. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 ... (msn.com)