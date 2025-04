Terra dei Fuochi FdI Acerra | Visita di Vadalà segnale dell’attenzione del Governo

Acerra ha accolto con piacere il commissario straordinario alla Terra dei Fuochi, il generale Giuseppe Vadalà, partecipando all’incontro organizzato dal vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna.“La presenza del Generale Vadalà ad Acerra dimostra la disponibilità all’ascolto della comunità da parte del commissario alle bonifiche. La celerità della nomina da parte del Governo, all’indomani della sentenza della CEDU, dimostra inoltre l’impegno concreto dell’esecutivo e del Presidente del Consiglio sulle questioni ambientali del nostro territorio” dichiara Raffaele Barbato, dirigente provinciale e membro dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia.“La Visita di Vadalà ad Acerra all’incontro organizzato dal Vescovo di Acerra, che ringraziamo per questo momento di confronto con la comunità, è un segnale positivo per tutta la città. Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, FdI Acerra: “Visita di Vadalà segnale dell’attenzione del Governo” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoFratelli d’Italiaha accolto con piacere il commissario straordinario alladei, il generale Giuseppe, partecipando all’incontro organizzato dal vescovo di, mons. Antonio Di Donna.“La presenza del Generaleaddimostra la disponibilità all’ascolto della comunità da parte del commissario alle bonifiche. La celerità della nomina da parte del, all’indomani della sentenza della CEDU, dimostra inoltre l’impegno concreto dell’esecutivo e del Presidente del Consiglio sulle questioni ambientali del nostro territorio” dichiara Raffaele Barbato, dirigente provinciale e membro dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia.“Ladiadall’incontro organizzato dal Vescovo di, che ringraziamo per questo momento di confronto con la comunità, è unpositivo per tutta la città.

Terra dei Fuochi, faccia a faccia ad Acerra tra il commissario Vadalà e monsignor Di Donna - ACERRA. Terra dei Fuochi e bonifiche, il vescovo di Acerra Antonio Di Donna incontra il commissario di Governo Giuseppe Vadalà. (msn.com)

Terra dei fuochi, incontro all'Arciconfraternita dei Pellegrini - Giuseppe Vadalà, Fulvio Bonavitacola, Monsignor Antonio Di Donna e Sergio Costa si confronteranno venerdì 11 aprile 2025 nella Sala del Mandato in via Portamedina 41 a Napoli ... (ilroma.net)

Terra dei fuochi: programmata messa in sicurezza e bonifica dei siti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)