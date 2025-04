Meteo Italia | Sole fino a sabato poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile

Meteo Italia, prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento fino a sabato, poi da domenica 13 aprile arriva una perturbazione con piogge al Nord e nuvole al Centro-Sud.Nord Italiafino a sabato 12 aprile, il Nord godrà di condizioni prevalentemente Soleggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, a partire da domenica 13 aprile, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, soprattutto nelle regioni nord-occidentali.Centro ItaliaAnche il Centro sperimenterà bel tempo fino a sabato, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in rialzo. domenica 13 aprile, l’avvicinarsi di una perturbazione potrebbe causare un aumento della nuvolosità e qualche pioggia, in particolare sulle regioni tirreniche.Sud Italia e ISoleAl Sud e sulle ISole maggiori, il tempo sarà stabile e Soleggiato fino a sabato, con temperature che potrebbero risultare superiori alla media stagionale, specialmente in Sardegna, Sicilia e Calabria. Dayitalianews.com - Meteo Italia: Sole fino a sabato, poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile Leggi su Dayitalianews.com , prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento, poi da13arriva una perturbazione conal Nord e nuvole al Centro-Sud.Nord12, il Nord godrà di condizioni prevalentementeggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, a partire da13, è previsto l’di una perturbazione atlantica che porteràdiffuse, soprattutto nelle regioni nord-occidentali.CentroAnche il Centro sperimenterà bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in rialzo.13, l’avvicinarsi di una perturbazione potrebbe causare un aumento della nuvolosità e qualche pioggia, in particolare sulle regioni tirreniche.Sude IAl Sud e sulle Imaggiori, il tempo sarà stabile eggiato, con temperature che potrebbero risultare superiori alla media stagionale, specialmente in Sardegna, Sicilia e Calabria.

