Romadailynews.it - Cina: pubblica libro bianco su relazioni economiche, commerciali con USA

L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato dellaoggi hato unintitolato “La posizione dellasu alcune questioni riguardanti letrae Stati Uniti”. Il governo cinese hato il documento per chiarire i fatti relativi alletrae Stati Uniti e per elaborare la posizione della parte cinese sulle questioni inerenti, secondo il documento. Ile’ statoto nel momento in cui il crescente unilateralismo e protezionismo degli Stati Uniti ha ostacolato in modo significativo la normale cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi. Dall’inizio degli attritinel 2018, la parte statunitense hanno imposto dazi sulle esportazioni cinesi per un valore di oltre 500 miliardi di dollari, attuando continuamente politiche finalizzate a contenere e reprimere la