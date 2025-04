Sport.quotidiano.net - Bayern-Inter, Inzaghi "I ragazzi sono stati bravissimi ma c'è ancora il ritorno"

Monaco di Baviera (Germania), 8 aprile 2025 – L’sbanca l’Allianz Stadium di Monaco di Baviera battendo il2-1 e compie il primo passo per avvicinarsi alle semifinali di Champions League. Una vittoria di cuore e di squadra per i nerazzurri che, nonostante undecisamente incerottato per via di una lunga lista di assenze, hanno patito l’ottimo inizio dei bavaresi che hanno sprecato un paio di ghiottissime occasioni colpendo anche un palo con Kane al 26’. Dopo la prima mezz’ora, però, la musica è cambiata e l’ha aumentato i giri del motore sbloccando il risultato grazie allo splendido gol di esterno di Lautaro Martinez al 38’. L’argentino ha poi avuto un’altra importante opportunità in un avvio di ripresa a forti tinte nerazzurre, ma ilnon ha mai mollato la presa sul match e ha ruggito trovando il pareggio all’85’ con Muller.