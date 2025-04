Al Vinitaly e non alle celebrazioni del 7 aprile bufera sull' assessore Sernagiotto

sulla mancata partecipazione dell’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Treviso, Gloria Sernagiotto, alla cerimonia commemorativa del bombardamento del 7 aprile. L'assessore meloniana è stata avvistata al Vinitaly di Verona proprio nella giornata. Trevisotoday.it - Al Vinitaly e non alle celebrazioni del 7 aprile, bufera sull'assessore Sernagiotto Leggi su Trevisotoday.it Continua a tenere banco la polemicaa mancata partecipazione dell’politiche scolastiche del Comune di Treviso, Gloria, alla cerimonia commemorativa del bombardamento del 7. L'meloniana è stata avvistata aldi Verona proprio nella giornata.

Al Vinitaly e non alle celebrazioni del 7 aprile, bufera sull'assessore Sernagiotto. Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 aprile 2025. Vinitaly, Lollobrigida punta sull’export: “Noi superpotenza della qualità”. In Trentino è rivoluzione nelle feste di paese: via birra e vino dai nomi degli eventi per arginare l’abuso di alcol. 102 anni e non sentirli. Festa a Ruoti per nonna Rosina Buccico. Dietro la fragranza delle frittelle di Montefioralle (Sagra il 22 e 23 marzo) tutto l'amore dei residenti nel borgo. Ne parlano su altre fonti

il vinitaly di verona: una celebrazione della inclusione sociale attraverso il vino abruzzese - Il Vinitaly ... al vinitaly Lo “Spazio-Abruzzo“, presentato durante il Vinitaly, rappresenta una vetrina fondamentale per il vino abruzzese e le sue tradizioni. La presentazione da parte dei ragazzi ... (gaeta.it)

Al Vinitaly 2025 non può mancare la parola “dazi”. Zaia: “Affrontiamoli con il genio veneto” - “Per affrontare la congiuntura economica, attuale e futura, serve il ‘genio veneto’, che nei secoli ci ha resi capaci di superare ogni difficoltà. Per questo credo che i dazi Usa siano un punto di svo ... (altovicentinonline.it)

Vinitaly, ecco perché non se ne può fare a meno. Però si può sempre migliorare - Anche quest’anno Veronafiere si prepara a dare il via a Vinitaly, evento imprescindibile per il settore vitivinicolo italiano e congresso di grande fama per gli addetti ai lavori. Tuttavia ... (ilsole24ore.com)