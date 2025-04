Lapresse.it - Re Carlo a Roma, l’incontro con Meloni a Villa Pamphilj

La presidente del Consiglio, Giorgia, ha accolto al Casino del Bel Respiro diSua MaestàIII, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il collega britannico David Lammy. La premier, che subito doporiceverà anche Sua Maestà Regina Rania di Giordania, questa sera parteciperà poi al Quirinale alla cena organizzata in occasione della visita di Stato in Italia di ReIII e della Regina Camilla.La visita dei reali inglesiI reali inglesi ieri asi sono recati in visita al Quirinale, dove sono stati accolti nel Cortile d’Onore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, britannico e italiano, i due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal Air Force.