Zon.it - Eboli e Campagna, smantellata rete di spaccio: tre arresti per cocaina e hashish

Leggi su Zon.it

In data 7 aprile u.s., i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura di Salerno, nei confronti di tre soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti che, secondo le indagini, condivise dal GIP, ma suscettibili di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, avrebbero posto in essere dal mese di Marzo al mese di Luglio 2024, nei territori di, unadi, movimentando una cospicua quantità di stupefacente del tipodestinato alla cessione a terzi.La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.