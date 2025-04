Riminitoday.it - Affitti, situazione sempre più drammatica: Rimini più cara di Bologna. Anche acquistare un salasso

Leggi su Riminitoday.it

Il mattone in Emilia-Romagna mostra una performance positiva nel primo trimestre del 2025, con i prezzi di vendita in crescita del 3,6% rispetto al trimestre gennaio-marzo 2024 e i canoni di affitto in rialzo del 6,5% nello stesso arco temporale. Sono queste alcune delle evidenze tratte.