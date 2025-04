Dayitalianews.com - Inter trionfa a Monaco: 2-1 contro il Bayern nell’andata dei quarti di Champions League

?L’ha ottenuto una vittoria fondamentaledeidi finale di, battendo il2-1 all’Allianz Arena. I nerazzurri hanno dimostrato solidità difensiva e incisività nelle ripartenze, infliggendo ai bavaresi la prima sconfitta casalinga europea dopo quattro anni. ?Sviluppo della partita:38? – Vantaggio: Lautaro Martínez ha sbloccato il match con un gol spettacolare, finalizzando un’azione corale. ?85? – Pareggio: Thomas Müller ha ristabilito l’equilibrio, approfittando di un cross di Kimmich. ?88? – Decisivo Frattesi: Pochi minuti dopo, Davide Frattesi ha segnato il gol vittoria, concretizzando un velocepiede orchestrato da Carlos Augusto. Prospettive per il ritorno:Il risultato lascia l’in una posizione favorevole in vista del match di ritorno a San Siro, previsto per mercoledì 16 aprile.