Zverev e una crisi senza fine | Non ho idea di cosa mi stia succedendo

Zverev dalla finale degli Australian Open persa contro Jannik Sinner in poi, per un complessivo bilancio di sei vittorie e altrettante sconfitte. Il tedesco aveva una ghiotta occasione di accorciare o addirittura superare il tennista di Sesto Pusteria durante i tre mesi di sospensione, e invece ne esce con ancora più interrogativi rispetto a prima.L’ultimo ko è arrivato sul Centrale del Principato di Monaco per mano di Matteo Berrettini. L’ennesimo ko di un periodo difficile, in un match in cui nel primo set aveva fornito segnali incoraggianti, prima di sciogliersi sotto il sole primaverile. Emblematico il finale di partita, quando sul 5-4 al terzo viene rimesso in gioco da un avversario che nel momento topico trema più del dovuto e invece di approfittarne finisce per perdere nuovamente il suo turno di servizio nel game successivo e poi la partita. Leggi su Sportface.it Secondo turno a Buenos Aires, quarti a Rio de Janeiro, secondo turno ad Acapulco, primo turno a Indian Wells, terzo turno a Miami, primo turno a Montecarlo. Questo è il ruolino di marcia di Alexanderdalla finale degli Australian Open persa contro Jannik Sinner in poi, per un complessivo bilancio di sei vittorie e altrettante sconfitte. Il tedesco aveva una ghiotta occasione di accorciare o addirittura superare il tennista di Sesto Pusteria durante i tre mesi di sospensione, e invece ne esce con ancora più interrogativi rispetto a prima.L’ultimo ko è arrivato sul Centrale del Principato di Monaco per mano di Matteo Berrettini. L’ennesimo ko di un periodo difficile, in un match in cui nel primo set aveva fornito segnali incoraggianti, prima di sciogliersi sotto il sole primaverile. Emblematico il finale di partita, quando sul 5-4 al terzo viene rimesso in gioco da un avversario che nel momento topico trema più del dovuto e invece di approfittarne finisce per perdere nuovamente il suo turno di servizio nel game successivo e poi la partita.

