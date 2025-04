Dichiarò che sua madre uccise la sorellina parla dopo 17 anni

madre, rivelando che “la mamma si è arrabbiata” e ha “immerso” sua sorella di 7 anni nella piscina. dopo 17 anni di silenzio, A.J. Hutto, oggi 24enne, ha rotto il silenzio circa l’esperienza di dover testimoniare in corte da bambino. Sostenendo che sua madre, Amanda Lewis, è “colpevole al 100%”.Nel 2008, una tranquilla aula di tribunale della Florida fu scossa dalla voce di un bambino che si fece avanti per condividere una verità impensabile.A.J. Hutto – il suo nuovo nome è protetto per motivi di privacy – non si rendeva pienamente conto del peso legale di ciò che stava facendo. Stava semplicemente dicendo la verità, cercando di dare un senso a qualcosa a cui non avrebbe mai dovuto assistere. It.newsner.com - Dichiarò che sua madre uccise la sorellina, parla dopo 17 anni Leggi su It.newsner.com Nonostante le sue manine fossero troppo piccole per nascondere il suo viso con le lacrime, un testimone piccolissimo trovò il coraggio di testimoniare contro sua, rivelando che “la mamma si è arrabbiata” e ha “immerso” sua sorella di 7nella piscina.17di silenzio, A.J. Hutto, oggi 24enne, ha rotto il silenzio circa l’esperienza di dover testimoniare in corte da bambino. Sostenendo che sua, Amanda Lewis, è “colpevole al 100%”.Nel 2008, una tranquilla aula di tribunale della Florida fu scossa dalla voce di un bambino che si fece avanti per condividere una verità impensabile.A.J. Hutto – il suo nuovo nome è protetto per motivi di privacy – non si rendeva pienamente conto del peso legale di ciò che stava facendo. Stava semplicemente dicendo la verità, cercando di dare un senso a qualcosa a cui non avrebbe mai dovuto assistere.

