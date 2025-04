Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la morte di Fabrizio Frizzi sono rimasto fermo un anno. Ero depresso e non facevo niente”: così l’ex campione de “L’Eredità” Andrea Saccone

aveva appena 18 anni quando è diventatode “”. Era il 2018, al quintodi liceo, ed èin gara per quattordici puntate, vincendo 47mila euro nelle puntate normali e altri 90mila nelle puntate di beneficenza. “, avevo 18 anni. I miei non si fidavano a darmi dei soldi e li hmessi in banca,ancora lì”, ha raccontato ieri, ospite a “La Volta Buona”.Ma ciò che ha davvero segnato quell’esperienza è stato il legame con. “Una settimanachestato eliminato lui è venuto a mancare”, ha detto. L’ultimo giorno di registrazione,lo ha preso da parte e gli ha dato la sua email: “Mi prese da parte e mi diede la sua mail per tenerci in contatto. Non gli ho mai scritto”.Laimprovvisa diha lasciato un vuoto anche in