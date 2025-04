Boban | Inter mai vista una cosa del genere! Ecco chi

Boban, negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria per 2-1 dell'Inter contro il Bayern Monaco in Champions League. SENSAZIONALI – Zvonimir Boban, ex attaccante del Milan, al termine della sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, ha parlato della coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Queste le sue parole: « Hanno avuto una continuità mai vista, sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram. Qualità, personalità e coraggio fino alla fine. Non credo che abbiano mai fatto di meglio dall'Inter né in passato. Sono stati sempre presenti, sempre a disposizione della squadra scivolando anche indietro per bloccare gli attaccanti del Bayern Monaco. Hanno fatto tutto giusto con i tempi giusti. Una partita di coppia sensazionale, poche volte ho visto una cosa del genere».

