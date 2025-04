Wizz Air inaugura la nuova rotta Pisa-Varsavia

Pisa – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell'area Eema, ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa e Varsavia, in Polonia. A partire dall'1 aprile 2025, i voli per la capitale polacca saranno operati tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato. La partenza da Pisa è prevista alle 20,50, con arrivo a Varsavia per le 23 Per il volo di ritorno, il decollo da Varsavia è fissato alle 17,40, con arrivo a Pisa alle 19,55. La tratta sarà effettuata con uno degli Airbus A320 della flotta della compagnia aerea ungherese.I biglietti sono già disponibili per l'acquisto su Wizzair.com e tramite l'app ufficiale Wizz, con tariffe a partire da 29,99 euro.

