Osimhen alla Juventus spunta un nuovo ostacolo | l’assist involontario al Napoli

Victorresta un passaggio complicato eunche si trasformerebbe in un assist per il: di cosa si tratta Il calciomercato è un gioco di incastri, ogni pezzo deve trovare il suo posto, ma a volte basta una mossa sbagliata per mandare tutto all’aria. E in questo rompicapo estivo, il filo che lega laa Victorsembra sempre più ingarbugliato.Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico bianconero, ha messo gli occhi sull’attaccante delda tempo, sognando di portarlo a Torino come rinforzo di lusso per la prossima stagione. Ma, come racconta Tuttosport, la strada è tutt’altro che in discesa.Victore il Decreto Crescita: il sogno dellaa rischioNon si tratta solo di convincere ila cedere il suo bomber, cosa già di per sé complicatissima vista la rivalità storica, né di battere la concorrenza di club stranieri pronti a sventolare assegni milionari.