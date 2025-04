Ne Vedremo delle Belle Valeria Marini Matilde Brandi Patrizia Pellegrino e Veronica Maya parlano della chiusura dello show

show di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle chiude in anticipo. L'ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile, ecco le reazioni di alcune concorrenti. Comingsoon.it - Ne Vedremo delle Belle, Valeria Marini, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya parlano della chiusura dello show Leggi su Comingsoon.it Lodi Carlo Conti, Nechiude in anticipo. L'ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile, ecco le reazioni di alcune concorrenti.

Ne Vedremo delle Belle, Valeria Marini in "Priscilla-La regina del deserto". Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle: «Non è un momento facile per me». Patrizia Pellegrino cont. Ne Vedremo delle Belle, Valeria Marini, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya parlano della chiusura dello show. Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle lascia la sala prove: "Non è un momento facile". Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle, le dure parole delle colleghe. Ne vedremo delle belle, le pagelle della terza puntata: Marini ancora delusa, Pellegrino e Russo contro Matano. Ne parlano su altre fonti

Ne Vedremo delle Belle, Valeria Marini, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya parlano della chiusura dello show - Lo show di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle chiude in anticipo. L'ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile, ecco le reazioni di alcune concorrenti. (comingsoon.it)

“Ne vedremo delle belle”, Valeria Marini, Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi svelano come hanno preso la chiusura anticipata – Esclusiva - In anticipo di una settimana chiude "Ne vedremo delle belle". Ad incoraggiare la decisione gli ascolti poco soddisfacenti del programma. Il nuovo show ... (superguidatv.it)

Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle lascia la sala prove: “Non è un momento facile” - Durante le prove di Ne Vedremo delle belle, come si è visto nella clip in onda durante la puntata del 5 aprile, Valeria Marini è scoppiata a piangere ... (fanpage.it)