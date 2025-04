Lanazione.it - Cgil sulle aggressioni ai sanitari: “Non serve inasprire le pene ma garantire i diritti dei cittadini e degli operatori sanitari”

Arezzo, 9 aprile 2025 –al personaleo. Nell’ambito della Asl Tse, la metà si verificano in provincia di Arezzo. Nel 2024 sono state 191, con una leggere flessione rispetto all’anno precedente quando erano state 229. La categoria più colpita è quellainfermieri (123), seguono i medici (32) e gli Oss (15). Quindi i tecnici(10). Non c’è figura professionale che non abbia subito un’aggressione. Nella lista nera figurano assistenti sociali, ostetriche, amministrativi, . “Lesono la cartina al tornasole dei guasti della sanità pubblica – commenta Gabriella Petteruti, dirigente della Fp. I numeri da soli non sono in grado di raccontare le cause del malessere, ma suonano l’allarme. Studi condotti da Censis e pubblicazioni INAIL puntano il dito verso l’organizzazione, la carenza di personale e l’ipertrofica burocrazia dei servizi pubblici.