Centro produzione Rai Napoli un patrimonio da valorizzare Ugl | Bene il progetto di ristrutturazione

progetto di ristrutturazione del Centro di produzione Rai di Napoli, illustrato oggi nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Regione Campania» – dichiara Gaetano Panico, Segretario UGL UTL Napoli. "Si tratta di un intervento atteso da tempo e che rappresenta un segnale importante non solo per i lavoratori del comparto, ma per l'intero territorio. Il Centro di produzione Rai di Napoli, situato in via Marconi, è l'unico presidio produttivo dell'azienda pubblica radiotelevisiva presente nel Mezzogiorno. Una realtà strategica e simbolica, che ha dato vita, nel corso dei decenni, a un'infinità di prodotti televisivi di grande valore culturale e artistico. Non possiamo dimenticare – sottolinea Panico – che da questo Centro sono nate fiction di successo, film, sceneggiati, varietà, soap e programmi di intrattenimento che hanno fatto la storia della televisione italiana.

