Rice non aveva mai segnato una punizione, la doppietta al Real è uno shuttle marziano (Guardian)La serata storica dell’Arsenal raccontata da Barney Ronay sul Guardian dà il senso della misura dell’impresa. “Ecco come si batte il Real Madrid – scrive l’editorialista – Eccola, la panacea. Calci di punizione di destro imprendibili, esteticamente bellissimi, statisticamente semi-impossibili. Prima di questa notte selvaggia e sfrenata all’Emirates Stadium, Declan Rice aveva segnato esattamente zero calci di punizione nei suoi otto anni di carriera professionale. Martedì sera ne ha segnati due in 12 minuti, contro i campioni d’Europa, nella partita europea più importante dell’Arsenal in quasi 30 anni”.“Questo non è stato un evento del tipo cigno nero. sono stati due cigni neri – continua – Dentro uno shuttle marziano. Ilnapolista.it - Rice non aveva mai segnato una punizione, la doppietta al Real sono due cigni neri in uno shuttle marziano (Guardian) Leggi su Ilnapolista.it nonmaiuna, laalè uno)La serata storica dell’Arsenal raccontata da Barney Ronay suldà il senso della misura dell’impresa. “Ecco come si batte ilMadrid – scrive l’editorialista – Eccola, la panacea. Calci didi destro imprendibili, esteticamente bellissimi, statisticamente semi-impossibili. Prima di questa notte selvaggia e sfrenata all’Emirates Stadium, Declanesattamente zero calci dinei suoi otto anni di carriera professionale. Martedì sera ne ha segnati due in 12 minuti, contro i campioni d’Europa, nella partita europea più importante dell’Arsenal in quasi 30 anni”.“Questo non è stato un evento del tipo cigno nero.stati due– continua – Dentro uno

