Dazi l’ultima provocazione di Trump | Sono tutti in fila per baciarmi il c o

Trump ha pronunciato dichiarazioni provocatorie riguardo alle relazioni commerciali degli Stati Uniti. Rivolgendosi agli alleati internazionali colpiti dai Dazi, ha affermato: «Questi Paesi ci stanno chiamando, mi stanno baciando il culo, muoiono dalla voglia di fare un accordo. Mi dicono: per favore, signore, facciamo un accordo, farò di tutto signore». Queste parole, accolte dalle risate dei presenti, si riferivano alle reazioni, secondo Trump, di altri leader mondiali spaventati dalle tariffe statunitensi, che ha descritto come «leggendarie».Trump: “These countries are calling us up. Kissing my ass.” pic.twitter.com/a52SfBnsf8— Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025Trump: «Alcuni chiedono che il Congresso faccia i negoziati, ma nessuno sa farlo come me»Nel suo intervento, Trump ha colto l’occasione per lanciare un avvertimento a una parte del suo stesso partito, criticando alcuni esponenti repubblicani che sostengono una proposta di legge bipartisan per limitare l’autorità presidenziale sui Dazi. Lettera43.it - Dazi, l’ultima provocazione di Trump: «Sono tutti in fila per baciarmi il c..o» Leggi su Lettera43.it Durante una cena del Comitato nazionale repubblicano del Congresso a Washington, il presidente Donaldha pronunciato dichiarazioni provocatorie riguardo alle relazioni commerciali degli Stati Uniti. Rivolgendosi agli alleati internazionali colpiti dai, ha affermato: «Questi Paesi ci stanno chiamando, mi stanno baciando il culo, muoiono dalla voglia di fare un accordo. Mi dicono: per favore, signore, facciamo un accordo, farò di tutto signore». Queste parole, accolte dalle risate dei presenti, si riferivano alle reazioni, secondo, di altri leader mondiali spaventati dalle tariffe statunitensi, che ha descritto come «leggendarie».: “These countries are calling us up. Kissing my ass.” pic.twitter.com/a52SfBnsf8— Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025: «Alcuni chiedono che il Congresso faccia i negoziati, ma nessuno sa farlo come me»Nel suo intervento,ha colto l’occasione per lanciare un avvertimento a una parte del suo stesso partito, criticando alcuni esponenti repubblicani che sostengono una proposta di legge bipartisan per limitare l’autorità presidenziale sui

Trump scuote la diplomazia globale: “Mi baciano il c*** per i dazi”. L’America ruggisce, l’Asia crolla: nuova guerra dei dazi firmata Trump. Dazi, la provocazione di Giorgetti: "Sospendere il Patto Ue per aiutare le imprese" | Tajani: "Gli imprenditori non scappino dall'Italia". Posteggio bus, contributi da 5mila euro: «Griante pretende i dazi come Trump». Guerra dei dazi, Trump: "Vinceremo". La Cina non sta a guardare. Gli industriali del Veneto e i dazi, Raffaele Boscaini: «Nessuna ritorsione. Trump vuole trattare e noi dobbiamo farlo». Ne parlano su altre fonti

Il giorno dei dazi di Trump contro tutti è arrivato, cosa succede da oggi? - Oggi i dazi reciproci di Trump entrano in vigore per tutti: cosa significa e come sta reagendo il mondo? I Paesi più colpiti e le contromosse. (money.it)

L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi: ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore - Le nuove tariffe dovrebbero così entrare in vigore proprio il 15 aprile, mentre una seconda tranche è prevista per il 15 maggio e una terza per il 1° dicembre. Tutto questo a meno che Trump non ... (tpi.it)

Dazi, il nuovo ultimatum di Trump: è tempesta sui mercati finanziari - Subito nuovi negoziati, tranne con la Cina. Il presidente Usa minaccia Pechino con barriere doganali più alte:"Fino al 50%" ... (today.it)