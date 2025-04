Pochi fedeli e utenze care chiesetta messa in vendita nel Trevigiano | diventerà un condominio

Leggi su Open.online

Una chiesa sempre più vuota e sempre più costosa, tra spese di manutenzione edi luce e gas. «Le bollette bisogna pagarle». Per questo don Ezio Segat, parroco di San Pietro Apostolo a Fontanelle, in provincia di Treviso, ha deciso di mettere inl’edificio e cederlo a un’immobiliare. A riferirlo è Il Gazzettino di Treviso. E per tutti queiaffezionati al luogo di culto, la risposta è secca: «Se veramente ci fosse dell’affetto, lo vedrei dalle presenze alle funzioni. Che invece non ci sono».Funzioni vuote: «Ormai siamo automuniti, isi spostano»La scelta, approvata dalla curia diocesana con solo poche voci contrarie, non riguarda in realtà la chiesa parrocchiale. Ma una «sala adibita a luogo di culto». La struttura, ha spiegato il parroco, è stata costruita «poco più di mezzo secolo fa».