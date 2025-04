Ilfattoquotidiano.it - “Casa a Prima Vista” sbarca in Toscana: ecco chi sono i tre nuovi agenti immobiliari e quando inizia lo show

Novità in arrivo per “”. Si allarga il cast fisso della trasmissione prodotta da Blu Yazmine e in onda con successo nell’access prime time di RealTime. La sfida immobiliare, oltre a Roma e Milano, a partire dal 5 maggio, data del debutto della nuova stagione, farà tappa incon un nuovo trio di.“Abbiamo una notizia ganza da dirvi. e non è una bischerata”, l’annuncio social adattato alla regione che ospiterà Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Dopo cinque edizioni, con il vento auditel a favore (alcune puntate sul canale 31 del telecomando hanno superato il 4,5% di share), Warner Bros. Discovery cercaingredienti per aumentare la curiosità dei telespettatori. Gianluca Torre, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri si “sfideranno” a distanza con le tre new entry.