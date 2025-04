Ilnapolista.it - Le avversarie del Napoli hanno capito che la squadra di Conte dura solo un tempo (Libero)

Ledelche ladiun)La roccaforte interista del giornalismo italiano, vale a dire la redazione di, sforna quotidianamente articoli da forza.interpuntobiscione. Oggi pubblicano una riflessione interessante, cioè che gli avversari delcompreso che ladi45 minuti e si regolano di conseguenza. Ovviamente da interisti utilizzano l’argomento per ribaltarlo in favore di Inzaghi che invece i cambi li fa eccome (per questo è molto criticato – per usare un eufemismo – nell’ambiente interista).Ricorda che ilha vintodue partite nelle ultime nove giornate e prosegue:Il paradosso è che, pur essendo impegnate in stagioni praticamente opposte, Inter eaccusano lo stesso sintomo: nei secondi tempi calano vistosamente e cercano di difendere quantoconquistato nei primi.