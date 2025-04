Incidente a Salerno | donna cade dal motorino e finisce in ospedale

Paura, ieri pomeriggio, tra i quartieri di Pastena e Mercatello a Salerno, dove una donna è caduta improvvisamente dal motorino mentre percorreva via Filippo Smaldone. I soccorsi: La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale.

