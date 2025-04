Israele Netanyahu rientra a Tel Aviv dagli Usa per il processo

Netanyahu è rientrato in Israele, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel Aviv. Il premier israeliano ha partecipato a una nuova udienza del processo che lo vede imputato per presunta corruzione. È il primo leader israeliano in carica a testimoniare come imputato in un processo penale. Tgcom24.mediaset.it - Israele, Netanyahu rientra a Tel Aviv dagli Usa per il processo Leggi su Tgcom24.mediaset.it Benjaminto in, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel. Il premier israeliano ha partecipato a una nuova udienza delche lo vede imputato per presunta corruzione. È il primo leader israeliano in carica a testimoniare come imputato in unpenale.

Gerusalemme, arresti e scontri tra polizia e manifestanti nei cortei contro Netanyahu - La polizia ha arrestato 12 manifestanti durante le accese proteste antigovernative a Gerusalemme. Israele: estrema destra di Ben Gvir rientra nel governo.

