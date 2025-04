Superguidatv.it - Concertone del Primo Maggio 2025: chi sono i conduttori

Chi saranno ideldel? Scopriamo insieme i nomi dei tre artisti che presenteranno l’evento che è un appuntamento fisso da anni.del: confermati Ermal Meta, Noemi e Big Mamastati annunciati questa sera, martedì 8 aprile, ideldel. Durante l’edizione del Tg 3 delle ore 19stati ufficializzati i nomi di Noemi, Ermal Meta e Big Mama. Si tratta di una conferma dato che i tre artisti nel 2024 hanno condotto l’evento ascolti record. Come ogni anno il concerto andrà in diretta il 1su Rai3, Rai Radio 2, Rai Italia e in onda in streaming su RaiPlay.Il, promosso da Cgil, Cisl e Uil ed organizzato da iCompany, tornerà in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e sarà ad ingresso libero.