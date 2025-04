Benevento domato l’incendio presso il deposito di Lungosabato Bacchelli

Benevento I ringraziamenti del sindaco Mastella Alle prime luci dell'alba è stato definitivamente domato il rogo che si era sviluppato, nel pomeriggio di ieri 8 aprile, presso un deposito commerciale di Lungosabato Bacchelli.

