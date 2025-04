Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri insistono per Luis Henrique: c’è anche il Bayern Monaco alla finestra

Leggi su Internews24.com

di Redazione, duello tra ie ilper: le ultime Ieri, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha confermato che l’essata a. Tuttavia, la squadra dovrà affrontare una forte concorrenza, in particolare da parte del, avversario di ieri. Nonostante ciò, iappaiono determinati a ingaggiare il giocatore brasiliano.L’ANALISI DI TUTTOSPORT – «Trala sfida dal campo si è spostata pure sul mercato. Il club di Säbener Strasse è infatti piombato sue sta facendo sul serio per provare il sorpasso sui, tanto che Max Eberl e Christoph Freund hanno preso già contatti con la dirigenza dell’Olympique Marsiglia per l’esterno destro che è esploso con Roberto De Zerbi allenatore (7 gol e 5 assist in 28 partite di Ligue 1).