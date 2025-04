Iodonna.it - Importante misura di welfare, si configura come un beneficio assistenziale, che sostituisce la precedente pensione sociale, ed è rivolto a coloro che soddisfano specifici requisiti di reddito e residenza

Introdotto il 1° gennaio 1996, l’Assegnorappresenta unafondamentale per quei cittadini in condizioni di difficoltà finanziaria, che necessitano di un supporto per condurre una vita dignitosa. L’obiettivo primario di questo, è quello di offrire una rete di sicurezza per le fasce più vulnerabili della popolazione, assicurando un minimo vitale a chi ne ha bisogno. Sono sempre di più i poveri alle mense Caritas X Assegno2025:, importo, aumento, InpsL’Assegnosiunainclusiva, rivolta a diverse categorie di cittadini.