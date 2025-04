Quando Emma Roberts cammina Milano si ferma | il look da manuale

Milano basta poco per generare un cortocircuito glamour. Ma se quel poco si chiama Emma Roberts, allora le cose si fanno serie. Attrice di culto, nipote di una leggenda del cinema (quella Julia Roberts che in Pretty Woman ci ha insegnato tutto su passione e sensualità), icona di stile e ora anche musa beauty, Emma è sbarcata nella capitale della moda per presentare la sua capsule collection.Emma Roberts ramata (alla Julia), il rossetto rosso e quella spalla nudaNon capita tutti i giorni di vedere una diva di Hollywood in pieno centro città, con uno di quei look che ti fanno desiderare di svoltare armadio e vita.Emma Roberts arriva con un abito in ecopelle nera, lucido quanto basta da riflettere i flash e opaco al punto giusto da risultare raffinato. Il taglio è asimmetrico, la spalla scoperta con naturalezza calcolata, il tessuto che scivola sul corpo senza costringerlo mai.

