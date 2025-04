Bimbo di 7 anni schiacciato e ucciso dal van guidato dal padre | archiviata l' accusa di omicidio colposo per i genitori

Una tragica combinazione di eventi fortuiti e un'azione inspiegabile. È quanto ha portato alla morte, schiacciato dal van guidato dal padre, di Matei, di 7 anni. L'incidente era avvenuto a Sant'Andrea delle Fratte il 21 settembre del 2024. L'archiviazione: Una fatalità che anche il giudice.

