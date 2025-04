Mini Motosega Avhrit | praticità e potenza per la cura del verde domestico

Mini Motosega Avhrit a batteria rappresenta una soluzione compatta e potente per la manutenzione del verde domestico, con un equilibrio perfetto tra praticità e prestazioni. Disponibile a un prezzo accessibile di 69,99 euro, approfittando del coupon da 20€, si distingue per caratteristiche tecniche che semplificano il lavoro di potatura. Acquistalo adesso su Amazon Con una potenza di 900 watt e un peso di appena 1,5 kg, questa Motosega è progettata per offrire prestazioni ottimali anche in sessioni di lavoro prolungate. La durata della batteria, alimentata da due unità agli ioni di litio da 4,0 Ah, garantisce fino a 60 minuti di autonomia, con un tempo di ricarica che varia tra le 2 e le 3 ore. Questo la rende ideale per chi desidera uno strumento pronto all'uso senza dover attendere lunghi tempi di ricarica. Quotidiano.net - Mini Motosega Avhrit: praticità e potenza per la cura del verde domestico Leggi su Quotidiano.net Laa batteria rappresenta una soluzione compatta e potente per la manutenzione del, con un equilibrio perfetto trae prestazioni. Disponibile a un prezzo accessibile di 69,99 euro, approfittando del coupon da 20€, si distingue per caratteristiche tecniche che semplificano il lavoro di potatura. Acquistalo adesso su Amazon Con unadi 900 watt e un peso di appena 1,5 kg, questaè progettata per offrire prestazioni ottimali anche in sessioni di lavoro prolungate. La durata della batteria, alimentata da due unità agli ioni di litio da 4,0 Ah, garantisce fino a 60 minuti di autonomia, con un tempo di ricarica che varia tra le 2 e le 3 ore. Questo la rende ideale per chi desidera uno strumento pronto all'uso senza dover attendere lunghi tempi di ricarica.

