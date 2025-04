Re Carlo ricevuto dalla premier Meloni

ricevuto ieri al Quirinale dal Presidente Mattarella, oggi re Carlo III è a colloquio con la premier Meloni, che lo ha accolto a Villa Doria Pamphilj. All'incontro presenti anche il vicepremier e titolare degli Esteri Tajani e l'omologo britannico Lammy. La regina Camilla è invece impegnata in una visita a una scuola. Nel pomeriggio, reali britannici a Montecitorio per la cerimonia introdotta dai presidenti di Senato e Camera. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.10 Dopo essere statoieri al Quirinale dal Presidente Mattarella, oggi reIII è a colloquio con la, che lo ha accolto a Villa Doria Pamphilj. All'incontro presenti anche il vicee titolare degli Esteri Tajani e l'omologo britannico Lammy. La regina Camilla è invece impegnata in una visita a una scuola. Nel pomeriggio, reali britannici a Montecitorio per la cerimonia introdotta dai presidenti di Senato e Camera.

