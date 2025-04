Il camion perde le arnie e l' autostrada si riempie di api

camion ha perso una quindicina di arnie con annesse api.Il mezzo ha proseguito la. Trentotoday.it - Il camion perde le arnie e l'autostrada si riempie di api Leggi su Trentotoday.it Un incidente decisamente insolito (e piuttosto curioso) quello avvenuto tra l’1 e le 2 di notte di oggi, mercoledì 9 aprile, quando la porzione dell’A22 tra Rovereto Sud e Rovereto Nord è stata chiusa perché unha perso una quindicina dicon annesse api.Il mezzo ha proseguito la.

Camion perde le arnie in autostrada: nella notte A22 bloccata per un'ora. Rovereto, camion perde un carico di arnie: singolare intervento d'urgenza in A22. Rovereto, camion perde un carico di arnie: singolare intervento d'urgenza in A22. Ne parlano su altre fonti

Cadono delle arnie da un camion: Autobrennero chiusa per un'ora - E' accaduto nella notte tra i caselli Rovereto sud e Rovereto nord. Sciami recuperati grazie ad un caposquadra dei vigili del fuoco permanenti di Trento esperto apicoltore ... (rainews.it)

Camion di limoni si ribalta in autostrada - Un camion che trasportava limoni è caduto, ribaltandosi, sulla rampa dello svincolo di Acireale. Il mezzo ha riversato il carico sulla carreggiata dell’autostrada Messina-Catania. Sul posto i vigili ... (zoom24.it)

Incidente per oggetti in autostrada, chi paga i danni? - Che cosa succede in caso di incidente in autostrada a causa di un oggetto non rimosso, un animale o un dissesto dell’asfalto? Chi è responsabile? L'Unione nazionale consumatori spiega che se l'auto ... (msn.com)