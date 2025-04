MotoGP statistiche GP Qatar 2025 Lusail è terra di nessuno nell’ultimo decennio

2025 si disputerà in Qatar nel fine settimana dell’11-13 aprile. L’appuntamento mediorientale è ormai un punto fermo del calendario della MotoGP, avendo ospitato il primo evento iridato nel 2004. Cionondimeno, quest’anno deve fronteggiare un apparente declassamento.Infatti l’abitudine era quella di cominciare la stagione in terra Qatariota, mentre nell’annata corrente la prova di Lusail ha perso lo status privilegiato di “opening”. In realtà, il discorso è ben diverso. Si è deciso di evitare qualsiasi collisione con il Ramadan, il mese sacro islamico, posticipando l’evento al termine dello stesso.Si tratta, dunque, di una scelta ben precisa. Politica e commerciale. Pertanto, è il Motomondiale a essersi dovuto adattare alle circostanze. Non viceversa! A Lusail resta, in ogni caso, l’esclusiva rappresentata dal fatto di correre in notturna, dinamica che si ripete dall’ormai lontano 2008. Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Qatar 2025. Lusail è terra di nessuno nell’ultimo decennio Leggi su Oasport.it Il quarto round del Motomondialesi disputerà innel fine settimana dell’11-13 aprile. L’appuntamento mediorientale è ormai un punto fermo del calendario della, avendo ospitato il primo evento iridato nel 2004. Cionondimeno, quest’anno deve fronteggiare un apparente declassamento.Infatti l’abitudine era quella di cominciare la stagione iniota, mentre nell’annata corrente la prova diha perso lo status privilegiato di “opening”. In realtà, il discorso è ben diverso. Si è deciso di evitare qualsiasi collisione con il Ramadan, il mese sacro islamico, posticipando l’evento al termine dello stesso.Si tratta, dunque, di una scelta ben precisa. Politica e commerciale. Pertanto, è il Motomondiale a essersi dovuto adattare alle circostanze. Non viceversa! Aresta, in ogni caso, l’esclusiva rappresentata dal fatto di correre in notturna, dinamica che si ripete dall’ormai lontano 2008.

