Coppa Italia la Giana non riesce nell’impresa | il Rimini alza la coppa

Rimini, vittorioso per 1-0 nella gara di andata di coppa Italia Serie C Now, ad alzare la coppa. Non riesce alla Giana l’impresa di ribaltare il risultato, perché la gara di ritorno al Romeo Neri termina a reti inviolate. Alla Giana resta. Europa.today.it - Coppa Italia, la Giana non riesce nell’impresa: il Rimini alza la coppa Leggi su Europa.today.it "E il pronostico, alla fine, viene rispettato. È il, vittorioso per 1-0 nella gara di andata diSerie C Now, adre la. Nonallal’impresa di ribaltare il risultato, perché la gara di ritorno al Romeo Neri termina a reti inviolate. Allaresta.

