Roma Totti sul nuovo allenatore | Se Ancelotti ci pensasse sarebbe bello

Servirà ancora un po' di tempo per scoprire chi sarà il prossimo allenatore della Roma. La società ha mantenuto massimo riserbo sulla questione: Ranieri ha sottolineato che saranno i Friedkin ad avere l'ultima parola e a decidere quando arriverà l'annuncio. Salvo sorprese, il nuovo tecnico sarà italiano e con grande esperienza in Serie A. In cima alla lista resistono i nomi di Sarri e Pioli, ma non sono da escludere nomi a sorpresa dell'ultimo minuto. Totti: "Ancelotti e Mourinho sono i migliori tecnici del mondo" A margine dell'evento dedicato ai Premi RB 2025 in Russia, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni su vari argomenti. Tra questi, l'ex capitano della Roma si è soffermato anche sul possibile nuovo allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione: "Ancelotti e Mourinho sono i migliori tecnici al mondo.

