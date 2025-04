Giochi del Mediterraneo | il Comune di Brindisi rischia il commissariamento

Brindisi – I ritardi che si stanno accumulando nell’avvio dei lavori per il restyling dello stadio Fanuzzi e il miglioramento della viabilità intorno al PalaPentassuglia, preoccupano la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo, in programma nel 2026 a Taranto. La preoccupazione è tale. Brindisireport.it - Giochi del Mediterraneo: il Comune di Brindisi rischia il commissariamento Leggi su Brindisireport.it – I ritardi che si stanno accumulando nell’avvio dei lavori per il restyling dello stadio Fanuzzi e il miglioramento della viabilità intorno al PalaPentassuglia, preoccupano la struttura commissariale deidel, in programma nel 2026 a Taranto. La preoccupazione è tale.

Giochi del Mediterraneo: il Comune di Brindisi rischia il commissariamento. Giochi del Mediterraneo, ritardo sui lavori: Ferrarese diffida il Comune di Brindisi. Lavori per i Giochi del Mediterraneo in ritardo, Ferrarese minaccia il commissariamento. Brindisi, al via i lavori per i Giochi del Mediterraneo 2026. Giochi del Mediterraneo 2026 tra Brindisi, Lecce e Taranto: via alle prime gare di appalto per 120 milioni. Giochi Mediterraneo, tecnici in Comune per ritardi e nodo "Fanuzzi". Ne parlano su altre fonti

Lavori per i Giochi del Mediterraneo in ritardo, Ferrarese minaccia il commissariamento - Il commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese mette in mora il Comune di Brindisi per il ritardo, rispetto alla roadmap concordata, nell’aggiudicazione degli appalti per ... (quotidianodipuglia.it)

Antonino: “utilizzare le economie dei lavori per i Giochi del Mediterraneo per la riqualificazione del pre-campo del Fanuzzi” - In qualità di Consigliere Comunale del gruppo Impegno per Brindisi, questa mattina, ho presentato una proposta al Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco ... (brundisium.net)

Giochi del Mediterraneo 2026, parla il commissario di Governo Ferrarese: “Ce la faremo!” - Da gennaio 2004 a gennaio 2009 presidente Confindustria Brindisi, da giugno 2004 a ottobre 2014 ... Da giugno 2023 è Commissario Straordinario del Governo per i Giochi del Mediterraneo 2026 che si ... (ilcorrieredelgiorno.it)