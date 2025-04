Latuafonte.com - The Couple, scatta un bacio: “La famiglia di lei non farebbe salti di gioia”

Leggi su Latuafonte.com

Secondo una nuova indiscrezione, due concorrenti di Thesi sarebbero baciati. Ebbene sì, sarebbeto untra due partecipanti del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Sono otto le coppie che partecipano al programma, pronte a fare di tutto pur di vincere il montepremi di un milione di euro. Per il momento, non ci sono ancora particolari attriti tra i concorrenti. Ma sicuramente col trascorrere del tempo nasceranno le prime tensioni, generate dal gioco che prevede la conquista delle 16 chiavi e dalle future nomination, tra strategie e alleanze. Vediamo ora insieme il nuovo gossip.The, due concorrenti si sarebbero baciati: il gossipA lanciare il gossip sul presuntoto tra due concorrenti di Theè stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip su Instagram ha scritto: “Due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe ladi lei, nondi”A quanto pare, nella Casa – che fino a qualche giorno fa ospitava i gieffini del Grande Fratello 18 – nessuno parlerebbe di questo