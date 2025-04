Ilprimatonazionale.it - Ecco la “Fasciofobia”: lo stadio (terminale) della democrazia

Roma, 9 apr – Non c’è più bisogno di un regime politico: oggi basta anche solo esprimere un’opinione non allineata per essere tacciati di “Fascismo”. Un termine usato come clava, svuotato di senso ma carico di odio, agitato da una classe intellettuale e politica che, mentre predica tolleranza, coltiva la più feroce intolleranza verso chi dissente. Quello che un tempo si chiamava dibattito, oggi è diventato caccia all’uomo. Il pensiero unico non si limita a plagiare le università, i media e la cultura pop: costruisce una political anxiety. E così nasce la: non solo un termine, ma una vera e propria sindrome. La “”, dalla finzione alla realtàLaè una paranoia: ma non è l’ansia che ti assale “perché il mondo è sempre più fascista” – come vorrebbe farci credere Mattia Madonia in un articolo per The Vision – è un’isteria di massa che confonde la realtà con il passato, e trasforma il confronto politico in delirio collettivo.